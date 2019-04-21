На Волыни на избирательных участках не хватает бюллетеней

Киев, , 12:09 — REGNUM В волынской области Украины на нескольких избирательных участках второго тура выборов главы государства, наблюдатели жалуются на недостаточное количестве избирательных бюллетеней. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает общественная организация «ОПОРА».

По сообщению наблюдателей организации, меньшее количество бюллетеней, чем количество избирателей получили в четырех округах Волынской области.

«Так, в округе № 20 таких участков два: на участковую избирательную комиссию (УИК) № 070932 передали 160 бюллетеней при 165 избирателях, а на УИК № 070886 — 1600 бюллетеней при наличии 1603 человек», — сообщается на сайте «ОПОРЫ».

Больше все подобных участков в округе №21. Там на семи избирательных участках не хватает в общей сложности 42 бюллетеня.

Также не хватает бюллетеней в округах №22 и №23. В округе №22 таких участков два и на них не хватает 13 бюллетеней. В округе №23 зафиксированы четыре участка на которых не хватает 13 бюллетеней.