Лавров: пока рано делать выводы о будущей политике Зеленского

Москва, , 12:14 — REGNUM Окончательные выводы в отношении будущей политики Украины, в случае победы на выборах кандидата в президенты этой страны Владимира Зеленского, пока делать рано, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 апреля в интервью телеканалу «Звезда».

По мнению главы МИД России, в настоящий момент оба кандидата на пост президента Украины стараются победить на выборах, а не привлекать население страны какой-либо конструктивной программой.

«Все подчинено именно этому. Я бы не стал сейчас делать какие-то далекоидущие окончательные выводы в отношении того, какой будет политика Зеленского, если он будет избран президентом, о чем все наблюдатели говорят, как о решенном деле», — заявил Сергей Лавров, добавив, что не стоит также сейчас вчитываться в декларации, идущие из избирательного штаба кандидата.

Кроме этого, глава российского внешнеполитического ведомства предложил сначала дождаться результатов второго тура президентских выборов на Украине, когда избранному главе страны придется заниматься не пропагандой в ходе избирательного процесса, а реальными делами управления страной.

Только в этот момент, как считает Сергей Лавров, станет ясно каково будет отношение нового украинского лидера к вопросам прав русскоязычных граждан Украины и его отношения к прежней антироссийской политике страны, связной с возвеличиванием таких фигур как Степан Бандера, Роман Шухевич и потворствованию их современным последователям.

Отметим, второй тур президентских выборов на Украине проходит сегодня, 21 апреля. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и продолжат работу до 20:00.