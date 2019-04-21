ЦИК пытается открыть участок на линии соприкосновения для 192 избирателей

Киев, , 12:02 — REGNUM ЦИК Украины и Донецкая областная военно-гражданская администрация проводят работу по открытию избирательного участка в прифронтовом поселке Лебединское. Об этом 21 апреля на брифинге в Киеве заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Он сообщила, что на указанном избирательном участке зарегистрировано 192 избирателя, а не 670, как ранее сообщала полиция.

«Этот участок находится на линии столкновения… 31 марта на этом участке выявили желание и смогли проголосовать четверо избирателей. На сегодня в список внесено 192 избирателя. Информация, которую дали представители полиции, не является корректной. Мы постоянно находимся в контакте с главой Донецкой областной военно-гражданской администрацией. Мы пытаемся, и мы решим эту проблему, чтобы этот участок открылся и люди могли проголосовать», — сказал Слипачук.

«Не надо паниковать, нужно делать свою работу и обеспечить выбор граждан… На сегодня за исключением одного участка, все участки открылись. Некоторые с опозданием. Были объективные и субъективные причины, но они преодолены», — добавила Слипачук.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на брифинге в Киеве глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что в стране не открылся один избирательный участок. Он находится в прифронтовом Лебединском. По его словам, на этом участке «зарегистрировано 680 избирателей».