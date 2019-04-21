Наблюдателей на участках во втором туре выборов главы Украины стало меньше

Киев, , 11:46 — REGNUM Всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» (КИУ) констатирует, что на избирательных участках открытых в стране для проведения второго тура выборов главы Украины стало заметно меньше наблюдателей, чем в первом туре. Об этом сказано в сообщении на официальной странице КИУ в социальной сети Facebook.

«По сравнению с первым туром выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во время голосования во втором туре на избирательных участках значительно уменьшилось количество наблюдателей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на избирательных участках в Сумской, Николаевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкий, Житомирской, Запорожской областях количество наблюдателей значительно меньше, чем в первом туре. Также меньшее число наблюдателей находятся на участках в оккупированной украинскими войсками части Луганской Народной Республики.

По данным КИУ, на половине участков в Николаеве вообще нет наблюдателей. Совсем нет наблюдателей на восьми участках в Запорожье, нет наблюдателей на многих участках в Черкассах.

Также в организации подчеркнули, что в качестве наблюдателей зарегистрировано очень большое число людей, но по факту на участках находится гораздо меньше, чем зарегистрировано.