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Наблюдателей на участках во втором туре выборов главы Украины стало меньше

Политика

На некоторых участках наблюдателей нет вообще

Киев, 21 апреля 2019, 11:46 — REGNUM  Всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» (КИУ) констатирует, что на избирательных участках открытых в стране для проведения второго тура выборов главы Украины стало заметно меньше наблюдателей, чем в первом туре. Об этом сказано в сообщении на официальной странице КИУ в социальной сети Facebook.

«По сравнению с первым туром выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во время голосования во втором туре на избирательных участках значительно уменьшилось количество наблюдателей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на избирательных участках в Сумской, Николаевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкий, Житомирской, Запорожской областях количество наблюдателей значительно меньше, чем в первом туре. Также меньшее число наблюдателей находятся на участках в оккупированной украинскими войсками части Луганской Народной Республики.

По данным КИУ, на половине участков в Николаеве вообще нет наблюдателей. Совсем нет наблюдателей на восьми участках в Запорожье, нет наблюдателей на многих участках в Черкассах.

Также в организации подчеркнули, что в качестве наблюдателей зарегистрировано очень большое число людей, но по факту на участках находится гораздо меньше, чем зарегистрировано.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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