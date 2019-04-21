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ЦИК Украины: явка избирателей к 11 часам утра составила 10,2%

Политика

На Украине проходит второй тур президентских выборов

ЦИК Украины: явка избирателей к 11 часам утра составила 10,2%
Tohaomg
Урны для голосования. Выборы на Украине

Киев, 21 апреля 2019, 11:44 — REGNUM  К 11 утра по местному времени явка избирателей на участки составила 10,2%, сообщили в избирательной комиссии Украины в воскресенье, 21 апреля.

Это информация по данным десяти избирательных округов, отметили в ЦИК.

Активность избирателей к 11 утра в первом туре выборов 31 марта составляла 14,11% по информации со всех избирательных округов.

21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов. Кандидаты — действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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