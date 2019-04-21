На Украине зафиксирован первый смертельный случай на избирательном участке

Киев, , 11:41 — REGNUM Утром, 21 апреля, на Украине на избирательном участке умер гражданин. Об этом 21 апреля на брифинге в Киеве заявила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

«Сегодня с утра на одном из участков произошел досадный случай — умер один гражданин. Искренние сочувствия его родным, это досадно. Давайте сохранять покой и голосовать. Страна ждет выбор», — сказала Слипачук.

Она призвала СМИ и избирательные штабы кандидатов снизить уровень страстей и оставить в покое избирателей, чтобы они могли спокойно проголосовать.

«За этот очень незначительный промежуток времени с 31 марта по 21 апреля сделано очень много вещей. Были очень серьезные вызовы с формированием участковых избирательных комиссий, связанных с политизированной полемикой вокруг дебатов. Но мы это преодолели и сейчас очень важно успокоиться, сконцентрироваться на том, что нужно сделать выбор, абстрагироваться от политического накала, потому что это еще чувствуется в обществе. В первую очередь, я призываю СМИ и штабы оставить в покое наших избирателей, чтобы они вдумчиво и осознанно смогли сделать свой выбор, чтобы на участках улеглись страсти», — добавила Слипачук.

21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов. Правоохранители зафиксировали два случая ложного минирования телеканала и избирательного участка.