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Нацгвардия Украины взяла под усиленную охрану АЭС и дипучреждения в стране

Политика

Усиленный вариант несения службы на объектах будет сохраняться весь период проведения второго тура выборов президента Украины

Нацгвардия Украины взяла под усиленную охрану АЭС и дипучреждения в стране
Нацгвардія України
На страже порядка. Нацгвардия Украины

Киев, 21 апреля 2019, 11:44 — REGNUM  Атомные электростанции консульства и дипломатические посольства на территории Украины взяты под усиленную охрану Национальной гвардией. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности командующего Нацгвардии Николай Балан.

По словам Балана, на усиленный режим несения службы части и подразделения Нацгвардии Украины перешли 19 апреля в связи со вторым туром выбором президента Украины.

Усиленный режим будет сохраняться в стране на весь период проведения выборов.

Второй тур выборов президента Украины начался 21 апреля в 08:00 по местному времени. На пост главы государства во втором туре претендуют действующий президент Пётр Порошенко и кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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