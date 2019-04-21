Нацгвардия Украины взяла под усиленную охрану АЭС и дипучреждения в стране

Киев, , 11:44 — REGNUM Атомные электростанции консульства и дипломатические посольства на территории Украины взяты под усиленную охрану Национальной гвардией. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности командующего Нацгвардии Николай Балан.

По словам Балана, на усиленный режим несения службы части и подразделения Нацгвардии Украины перешли 19 апреля в связи со вторым туром выбором президента Украины.

Усиленный режим будет сохраняться в стране на весь период проведения выборов.

Второй тур выборов президента Украины начался 21 апреля в 08:00 по местному времени. На пост главы государства во втором туре претендуют действующий президент Пётр Порошенко и кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.