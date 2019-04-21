Наблюдатели: в Винницкой области комиссия выдает бюллетени без паспортов

Киев, , 11:42 — REGNUM Выдачу избирательной комиссией бюллетеней без предъявления паспорта во время второго тура президентских выборов на Украине в Винницкой области зафиксировали наблюдатели гражданской украинской сети «Опора», соответствующее сообщение размещено 21 апреля на сайте «Опоры».

"На избирательном участке №050683, что в селе Жеребиловка Могилев-Подольского района, избирателям выдают бюллетени без предъявления соответствующего документа», — говорится в сообщении на сайте «Опоры».

Также, по словам краткосрочного наблюдателя организации, такое нарушение не является единичным, и председатель избирательной комиссии отреагировал на замечание наблюдателя, попросив членов местного избиркома не нарушать закон. Однако последние все равно выдают избирательные бюллетени гражданам преклонного возраста без предъявления украинского паспорта.

Отметим, по украинскому законодательству, такое нарушение может быть наказано исправительными работами, штрафом или ограничением свободы от трех до пяти лет.