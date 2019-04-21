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В Казахстане открылся один избирательный участок для выборов главы Украины

Политика

В России нет ни одного участка

Астана, 21 апреля 2019, 11:36 — REGNUM  В Казахстане в посольстве Украины в Астане работает избирательный участок второго тура выборов президента Украины. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба посольства.

Граждане Украины в обычном режиме голосуют во втором туре выборов президента Украины на территории Казахстана. В этой стране открыт всего один избирательный участок — в посольстве Украины в Астане.

В первом туре на этом участке проголосовали 149 человек. Сегодня организаторы не ожидают больше числа избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миллионы украинских граждан, которые находятся в России, а также в других странах Европы, фактически вычеркнуты из избирательного процесса на Украине и никак не смогут повлиять на результаты выборов, а их голоса могут быть использованы для фальсификаций.

Так, в России не был открыт ни один избирательный участок, хотя в стране находятся миллионы украинских граждан.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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