В Казахстане открылся один избирательный участок для выборов главы Украины

Астана, , 11:36 — REGNUM В Казахстане в посольстве Украины в Астане работает избирательный участок второго тура выборов президента Украины. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба посольства.

Граждане Украины в обычном режиме голосуют во втором туре выборов президента Украины на территории Казахстана. В этой стране открыт всего один избирательный участок — в посольстве Украины в Астане.

В первом туре на этом участке проголосовали 149 человек. Сегодня организаторы не ожидают больше числа избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миллионы украинских граждан, которые находятся в России, а также в других странах Европы, фактически вычеркнуты из избирательного процесса на Украине и никак не смогут повлиять на результаты выборов, а их голоса могут быть использованы для фальсификаций.

Так, в России не был открыт ни один избирательный участок, хотя в стране находятся миллионы украинских граждан.