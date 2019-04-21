Голосование во Львове: За первые 3 часа зафиксировано 4 нарушения

Киев, , 11:34 — REGNUM Во Львовской области Украины в правоохранительные органы за первые три часа голосования на президентских выборах поступило четыре сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточняет ведомство, все сообщения поступили на оперативную линию 102 и были внесены в Журнал единого учета. Сейчас полицейские проверяют информацию.

В Нацполиции уточнили, что одно нарушение связано с конфликтом жительницы города с членами избирательной комиссии — на одном из избирательных участков во Франковском районе Львова. Другие нарушения касаются незаконной, по мнению заявителей, политической агитации.

В целом голосование во Львове идет спокойно, без чрезвычайных происшествий.

ИА REGNUM напоминает, что состоянием на 11:00 в ходе выборов президента Украины МВД зафиксировало в целом 102 заявления и сообщения нарушений, которые связаны с избирательным процессом. Большинство нарушений, как уточняет ведомство, связано с незаконной агитацией.