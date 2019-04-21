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Голосование во Львове: За первые 3 часа зафиксировано 4 нарушения

Политика

Главная проблема во Львове — незаконная агитация

Голосование во Львове: За первые 3 часа зафиксировано 4 нарушения
© Sandro Weltin. Council of Europe
Голос. Выборы на Украине

Киев, 21 апреля 2019, 11:34 — REGNUM  Во Львовской области Украины в правоохранительные органы за первые три часа голосования на президентских выборах поступило четыре сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточняет ведомство, все сообщения поступили на оперативную линию 102 и были внесены в Журнал единого учета. Сейчас полицейские проверяют информацию.

В Нацполиции уточнили, что одно нарушение связано с конфликтом жительницы города с членами избирательной комиссии — на одном из избирательных участков во Франковском районе Львова. Другие нарушения касаются незаконной, по мнению заявителей, политической агитации.

В целом голосование во Львове идет спокойно, без чрезвычайных происшествий.

ИА REGNUM напоминает, что состоянием на 11:00 в ходе выборов президента Украины МВД зафиксировало в целом 102 заявления и сообщения нарушений, которые связаны с избирательным процессом. Большинство нарушений, как уточняет ведомство, связано с незаконной агитацией.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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