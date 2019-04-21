Киев, , 11:31 — REGNUM

Национальная полиция Украины получила 152 сообщения о нарушениях в ходе второго тура президентских выборов, заявил замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич журналистам в Ситуационном центре.

Фацевич отметил, что большинство зарегистрированных сообщений связаны со случаями незаконной агитации и фактами выноса бюллетеней. Также зарегистрирован факт неожиданной смерти члена избирательной комиссии в Черниговской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов, в который вышли действующий президент Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.