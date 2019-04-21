Киев, , 11:29 — REGNUM Владимир Зеленский, который является бесспорным фаворитом президентской гонки не Украине, проголосовал во втором туре выборов сегодня, 21 апреля.

Зеленский вместе со своей супругой пришел на избирательный участков на проспекте героев Сталинграда в Киеве. Там они отдали свои голоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние социологические опросы перед вторым туром выборов показывали уверенную победу Зеленского — за него были готовы отдать свои голоса 72% избирателей. За ненавистного большинству на Украине президента Петра Порошенко готовы были проголосовать менее 25%.