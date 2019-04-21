Эксперт объяснил нарушения на выборах «весенним обострением»

Киев, , 11:24 — REGNUM Политический эксперт Александр Мусиенко назвал фейковое минирование избирательного участка и случай выноса одного бюллетеня «мелким хулиганством». Соответствующее заявление Мусиенко сделал 21 апреля в эфире одного из украинских телеканалов.

«Есть случаи мелкого хулиганства. Нетрезвый мужчина что-то бросил. Будет составлен протокол об административной ответственности. Не думаю, что это тянет на криминальную. Кто-то выбежал (с участка с бюллетенем в руках). Психиатры часто говорят, что весна — период обострений у многих, кто склонен. Зачем ему тот бюллетень? Может на память», — допускает Мусиенко.

«Очевидно, он потом будет погашен. Дай бог, чтобы такие незначительные нарушения в будущем только и фиксировались. Это одиночные случаи, которые существенно не влияют на сам процесс голосования и главное — на результаты голосования», — добавил Мусиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Никополе Днепропетровской области зафиксировано первое ложное минирование избирательного участка. В частности, на участок зашел пьяный мужчина взял бюллетень и пошел голосовать. На выходе из кабинки для голосования он демонстративно бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба. После силовики выяснили, что в рюкзаке не было бомбы, а гражданин таким образом пошутил.

Второй случай ложного минирования зафиксирован утром 21 апреля в Одессе, где правоохранителям поступил анонимный звонок о минировании телекомпании. «По состоянию на 08.50 здание телекомпании проверено. Никаких взрывных предметов и веществ не обнаружено», — говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Одесской области.