Итоги опроса: политику Макрона поддерживают 27% французов

Париж, , 11:24 — REGNUM Только 27% жителей Франции находят деятельность президента страны Эммануэля Макрона удовлетворительной, об этом свидетельствуют опубликованные 21 апреля данные опроса общественного мнения, проведенного службой Opinionway.

Согласно опубликованным данным, уровень поддержки действующего президента Франции у граждан страны снизился за один месяц на 5 п.п. и только 5% принявших в опросе участников определили, что они «очень довольны» деятельностью Макрона и ещё 22% «в общем довольны» ею. При этом 70% французов не довольны президентом, причем 40% — «очень недовольны».

Также сообщается, что опрос был проведен 17−18 апреля на основе репрезентативной выборки среди 1057 человек в возрасте от 18 лет, при этом степень возможной ошибки составляет 1,5−3 пункта.

Отметим, опубликованные 21 апреля данные опроса службы Opinionway противоречат данным опроса, который провела служба BVA и согласно которому поддержка французами президента выросла на 3 п.п. после пожара в соборе Нотр-Дам де Пари и составила 32%.