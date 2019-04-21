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Штаб Зеленского: на некоторых участках явка на 5% выше чем в первом туре

Политика

Украина выбирает президента

Штаб Зеленского: на некоторых участках явка на 5% выше чем в первом туре
© Sandro Weltin. Council of Europe)
Выборы на Украине

Киев, 21 апреля 2019, 11:20 — REGNUM  Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского утверждает, что явка во втором туре на некоторых избирательных участках уже на 3−5% выше, чем в первом туре голосования. Об этом сообщает на официальной странице штаба в социальной сети Facebook.

«На некоторых участках явка уже на 3−5% больше, чем в прошлом туре», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов президента Украины проходит сегодня, 21 апреля. За пост главы государства борются два человека — действующий президент Пётр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, который в первом туре набрал почти в два раза больше голосов, чем Порошенко.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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