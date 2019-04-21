МВД Украины на день выборов создало 150 взрывотехнических групп

Киев, , 11:18 — REGNUM Специально на день президентских выборов МВД Украины создало 150 взрывотехнических групп по всей стране.

Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Силовик объяснил, что такое решение было принято, поскольку накануне, в «день тишины», по стране было много сообщений о минированиях.

Отметим, что наиболее части информация о заминированиях, которая потом не подтверждается, в последнее время была в Одессе и Днепропетровске. Мэр Днепропетровска Борис Филатов 17 апреля заявил в комментарии прессе, что это «провокация российских спецслужб».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов.