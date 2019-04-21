В Чернигове появились листовки с Зеленским и Януковичем

Чернигов, Украина, , 11:16 — REGNUM В день выборов президента Украины в городе Чернигов появились листовки, направленные против одного из кандидатов. Об этом сообщает издание «Черниговщина: события и комментарии» 21 апреля.

Отмечается, что листовки были расклеены в центральной части города. На представленной фотографии листовки кандидат в президенты Украины актёр Владимир Зеленский изображён вместе с бывшим главой государства Виктором Януковичем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов, в который вышли действующий президент Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.

В пресс-службе МВД Украины сообщили, что к 10:00 было зарегистрировано 102 заявления о нарушениях в ходе голосования.