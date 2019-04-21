В оккупированном Мариуполе избирательные комиссии охраняют войска

Мариуполь, ДНР, , 11:13 — REGNUM В оккупированном украинскими силами Мариуполе окружные избирательные комиссии на выборах президента Украины находятся под охраной военных на бронетехники. Об этом сегодня, 21 апреля, передает «Общественное радио».

Военнослужащие, которые стоят в охране окружных избирательных комиссии в Мариуполе заявили, что данные комиссии являются особенно важными объектами, поэтому их и охраняют с использованием бронетехники.

Стоит отметить, что всего в оккупированном украинскими силами Мариуполе две окружные избирательные комиссии, которые объединяют 215 избирательных участков.