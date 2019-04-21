Воскресенье, 21 Апреля 2019 года
11:14:08 МСК

В оккупированном Мариуполе избирательные комиссии охраняют войска

Политика

Две окружные избирательные комиссии в Мариуполе находятся под охраной войск и бронетехники

Мариуполь, ДНР, 21 апреля 2019, 11:13 — REGNUM  В оккупированном украинскими силами Мариуполе окружные избирательные комиссии на выборах президента Украины находятся под охраной военных на бронетехники. Об этом сегодня, 21 апреля, передает «Общественное радио».

Военнослужащие, которые стоят в охране окружных избирательных комиссии в Мариуполе заявили, что данные комиссии являются особенно важными объектами, поэтому их и охраняют с использованием бронетехники.

Стоит отметить, что всего в оккупированном украинскими силами Мариуполе две окружные избирательные комиссии, которые объединяют 215 избирательных участков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить