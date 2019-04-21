Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»

Киев, , 11:10 — REGNUM Невестка президента Украины Петра Порошенко Юлия выразила свою поддержку супруге кандидата в президенты страны Владимира Зеленского, которая попала в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».

"Хочу выразить слова поддержки Елене Зеленской», — написала невестка Порошенко в своем Facebook

Также она отметила в своем сообщении, что ей хорошо знакомы чувства и эмоции жены Владимира Зеленского, так как она испытывала схожие с ними, когда на неё «выливались тонны откровенной лжи и необъективного злого юмора».

Кроме этого, невестка Петра Порошенко выразила надежду, что Елена Зеленская не имеет к этому отношения, однако теперь, по мнению Юлии, супруге кандидата в президенты Украины будет легче понять её и то, что она испытывала за последние пять лет.

Добавим, что скандально известный украинский сайт «Миротворец» уже удалил данные супруги Зеленского из своих баз. Елена Зеленская оказалась в базах сайта накануне, ее назвали «информатором незаконных вооруженных формирований». Причиной стал репост в соцсети.