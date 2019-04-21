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ЧП на выборах Украины — «минирование» телеканала, один закрытый участок

Политика

Сообщение о минировании телеканала в Одессе оказалось ложным

Киев, 21 апреля 2019, 11:02 — REGNUM  Полиция Украины фиксирует первые чрезвычайные происшествия во втором туре президентских выборов. В частности, 21 апреля в прифронтовом поселке Лебединской в Донецкой области не открылся один избирательный участок. На этом участке зарегистрировано 680 избирателей.

Кроме того, утром 21 апреля в Одессе правоохранителям поступил анонимный звонок о минировании телекомпании, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

«По состоянию на 08.50 здание телекомпании проверено. Никаких взрывных предметов и веществ не обнаружено», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов, в который прошли президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский. По состоянию на вечер «дня тишины» 20 апреля полиция зарегистрировала 262 обращения граждан Украины о нарушениях, связанных с выборами.

«По состоянию на 21.00 в «день тишины» полицейские зарегистрировали 262 заявления и сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом. В основном сообщения касаются незаконной агитации. Открыто одно уголовное производство», — сказано в сообщении Национальной полиции. Наибольшее количество жалоб зарегистрировано в Киеве (47), Днепропетровской области (35) и Одесской области (21).

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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