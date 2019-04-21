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МВД Украины: Зарегестрированы 102 заявления о нарушениях в ходе выборов

Политика

Возбуждено одно уголовное дело

Киев, 21 апреля 2019, 10:56 — REGNUM  Министерство внутренних дел Украины получило уже 102 заявления о нарушениях в ходе второго тура выборов президента Украины. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба МВД Украины на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Сообщается, что к 10:00 (время совпадает с московским) МВД зарегистрировало 102 заявления о нарушениях в ходе голосования на выборах главы Украины.

«Полиция зарегистрировала 102 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. На службе находятся более 130 тыс. правоохранителей», — сообщает МВД Украины.

Также отмечается, что не был открыт один избирательный участок — в населенном пункте Лебединское, который расположен на оккупированной украинскими силовиками части Донецкой Народной Республики. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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