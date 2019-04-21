Воскресенье, 21 Апреля 2019 года
11:22:34 МСК

Посол США выразила надежду на мирный второй тур выборов на Украине

Политика

Также Мари Йованович надеется, что на избирательные участки придут все, обладающие избирательным правом

Посол США выразила надежду на мирный второй тур выборов на Украине
U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Мари Йованович

Киев, 21 апреля 2019, 10:56 — REGNUM  Посол США на Украине Мари Йованович ожидает, что второй тур украинских президентских выборов пройдет «демократично и мирно». Соответствующее заявление Йованович размещено пресс-службой посольства США в официальном Twitter.

«Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ожидаем сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины», — цитирует пресс-служба американского дипведомства слова Мари Йованович.

Кроме этого, посол США на Украине выразила свою надежду на то, что сегодня все, обладающие правом избирательного голоса, украинцы придут на избирательные участки, чтобы принять «активное участие в демократическом процессе».

Отметим, второй тур президентских выборов на Украине начался 21 апреля. Избирательные участки были открыты в 8:00 местного времени, голосование продлится до 20:00.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить