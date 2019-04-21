Посол США выразила надежду на мирный второй тур выборов на Украине

Киев, , 10:56 — REGNUM Посол США на Украине Мари Йованович ожидает, что второй тур украинских президентских выборов пройдет «демократично и мирно». Соответствующее заявление Йованович размещено пресс-службой посольства США в официальном Twitter.

«Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ожидаем сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины», — цитирует пресс-служба американского дипведомства слова Мари Йованович.

Кроме этого, посол США на Украине выразила свою надежду на то, что сегодня все, обладающие правом избирательного голоса, украинцы придут на избирательные участки, чтобы принять «активное участие в демократическом процессе».

Отметим, второй тур президентских выборов на Украине начался 21 апреля. Избирательные участки были открыты в 8:00 местного времени, голосование продлится до 20:00.