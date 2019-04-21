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Пьяный избиратель заявил о бомбе на участке в Никополе

Политика

Участок эвакуирован не был

Никополь, Украина, 21 апреля 2019, 10:50 — REGNUM  На одном из участков в Днепропетровской области пьяный избиратель пытался сорвать процесс голосования во втором туре президентских выборов на Украине. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает общественная организация «ОПОРА», которая отправила своих наблюдателей на избирательные участки.

Инцидент произошел в 8:30 на избирательном участке № 120 791 в городе Никополь Днепропетровской области.

Мужчина с признаками алкогольного опьянения пришел на избирательный участок, получил бюллетень для голосования и зашел в кабинку. Когда он оттуда вышел, то демонстративно бросил на пол свой рюкзак и заявил, что в нём находится бомба.

Однако нетрезвый избиратель сразу же заявил, что пошутил.

В итоге участок эвакуирован не был. О задержании нарушителя также не сообщается. Наблюдатели отмечают, что «шутник» смог проголосовать.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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