Нацполиция Украины: Во всей стране не открылся один избирательный участок

Киев, , 10:42 — REGNUM На выборах президента Украины 21 апреля по всей стране не открылся только один избирательный участок из почти 30 тыс.

Об этом сообщил на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил Князев, этот участок расположен в селе Лебединское на линии разграничения в украинском Донбассе. На этом участке зарегистрировано 680 избирателей. По каким причинам участок не работает, глава Нацполиции не уточнил.

«Мы открыли уголовное производство по статье 157 УК, и в ближайшее время Главное управление Нацполиции в Донецкой области отчитается о расследовании и перспективах вынесения подозрения лицам, которые будут считаться виновными», — заявил силовик.

Напомним, на Украине в 8:00 по местному времени, сегодня, 21 апреля, открылись избирательные участки, на которых пройдет голосование второго тура президентских выборов. Закроют участки в 20:00. Выборы президента Украины проходят на 200 округах, на которых созданы 29 982 избирательные комиссии. Всего в реестр избирателей внесены порядка 30,3 млн человек.