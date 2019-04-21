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На выборах президента Украины зафиксированы первые нарушения

Политика

В МВД Украины поданы более 100 заявлений о нарушениях во втором туре

На выборах президента Украины зафиксированы первые нарушения
Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент) 1930

Киев, 21 апреля 2019, 10:41 — REGNUM  На Украине наблюдатели общественной сети «ОПОРА» заявили о фиксации нарушений на избирательных участках в Киевской и Хмельницкой областях в ходе второго тура выборов президента Украины. Соответствующее сообщение появилось на сайте организации сегодня, 21 апреля.

По данным активистов организации в Изяславском районе Хмельницкой областина одном из участков было зафиксировано, что комиссия выдала бланк для голосования человеку, не предъявившему паспорт.

В Днепропетровской области был зафиксирован аналогичный случай на одном из участков.

В Волынской области на участках обнаружилась нехватка кабинок для голосования. На Волыни также фиксируется отсутствие печати на контрольных листах, вброс в урну непропечатанных бюллетеней.

К 10:00 министерство внутренних дел Украины получило более 100 заявлений о нарушениях в ходе выборов.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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