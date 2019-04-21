На Украине привели в готовность авиацию для переброски силовиков

Киев, , 10:38 — REGNUM На Украине авиация министерства внутренних дел готово оперативно переместить силовиков в любой регион страны, в случае усложнения обстановки на президентских выборах. Об этом 21 апреля заявил заместитель министра МВД Украины Сергей Яровой.

«Вся авиация приведена в готовность, если возникнет необходимости перемещать личный состав оперативно в тот или иной регион нашей страны, если ситуация будет усложняться», — сказал Яровой.

Он сообщил, что для обеспечения безопасности на выборах МВД задействовало более 133 тыс. человек личного состава, из них более 72 тыс полицейских, 7,5 тыс. нацгвардейцев, до 39 тыс сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, более 8 тыс сотрудников государственной пограничной службы, 1857 сотрудников государственной миграционной службы, 4500 курсантов и преподавателей высших учебных заведений.

«Все подразделения министерства внутренних дел продолжают работать по обеспечению безопасности граждан во время проведения второго тура президентских выборов… Создан межведомственный штаб — это подразделение, которое собирает информацию, анализирует её, контролирует, координирует действия между всеми подразделениями МВД. Это принципиально важно», — сказал Яровой.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине проходит второй тур президентских выборов.