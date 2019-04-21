Дебаты и суд мобилизовали киевлян явиться на избирательные участки

Киев, , 09:46 — REGNUM Украинский политолог Андрей Мишин сообщает, что на избирательных участках Киева в настоящий момент наблюдается довольно высокая активность голосующих, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На высокую явку киевлян уже с утра повлияло как яркое шоу пятничных дебатов, так и суд этой ночью по иску адвоката-порохобота о снятии с регистрации кандидата Зеленского. Домохозяйки вокруг только и возмущаются. Видимо, предсмертная агония штаба Порошенко сопровождается дебильными фатальными ошибками», — комментирует ситуацию эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе первого тура президентских выборов в Киеве была зафкисирована одна из наибольших по стране явок — 68,01%. Первые официальные данные по явке на выборах 21 апреля должны быть обнародованы в 11:00.

Также напомним, что суд в итоге отклонил требование отменить регистрацию Владимира Зеленскогов качестве кандидата в президенты Украины. Коллегия судей не установила нарушений кандидатом. Решение было принято 21 апреля около 2:00 ночи по местному времени.