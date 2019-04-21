Польша: Разворота Украины после президентских выборов точно не будет

Киев, , 09:32 — REGNUM Курс Украины на евроинтеграцию будет сохранен в любом случае, кто бы ни стал следующим президентом страны на выборах 21 апреля.

Такое мнение в интервью агентству PAP высказал заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

Дипломат отметил, что вообще не видит в нынешних выборах угрозы в смысле смены прозападного курса Украины

«Этот курс… гарантирован отношением украинского общества, выраженным много раз ‑ и в рамках избирательных процессов, и во время акций протеста на Майдане. Мне кажется, что, кто бы ни стал руководить Украиной после предстоящих выборов, курс на евроатлантическую интеграцию будет сохранен», — сказал, в частности, польский дипломат.

Ранее глава представительства ЕС Хьюг Мингарелли подчеркивал, что Евросоюз продолжит поддерживать движение Украины на пути европейской интеграции после выборов президента, которые состоятся 21 апреля.

ИА REGNUM напоминает, что второй тур президентских выборов проходит на Украине 21 апреля. На пост главы государства претендуют нынешний президент Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский, которого Порошенко не раз прямо обвинял в намерении развернуть Украину в «пророссийском направлении».