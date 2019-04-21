На выборы с национальными флагами: Во Львове открылись все участки

Киев, , 09:11 — REGNUM По оперативным данным, все избирательные участки во Львове сегодня, 21 апреля. открылись вовремя и работают в стандартном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также в городе в день президентских выборов развешаны национальные флаги, отметили в горсовете. Ажиотажа и очередей на избирательных участках в настоящий момент не наблюдается, голосуют отдельные жители города.

По наблюдениям активистов, во Львове накануне второго тура выборов было значительно меньше скрытой агитации, чем было накануне первого.

ИА REGNUM напоминает, что именно Львовская область сейчас является опорной для действующего президента Украины Петра Порошенко. В первом туре президентских выборов 31 марта именно во Львовской области была зарегистрирована и наибольшая явка по стране, и наивысшая поддержка Порошенко. Также напомним, что традиционно Западная Украина гораздо активнее голосует во второй половине дня.