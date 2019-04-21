На Украине стартовал второй тур президентских выборов

Киев, , 08:36 — REGNUM На Украине в 8:00 в рамках второго тура президентских выборов начали работу около 30 тыс. участковых избирательных комиссий, передает корреспондент ИА REGNUM.

На победу во втором туре президентских выборов претендуют актер Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.

Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ.

Всего в реестр избирателей внесены порядка 30,3 млн человек, 325,6 тыс. избирателей официально сменили место голосования ко второму туру выборов.

Избирательные участки закроются в 20:00

Согласно законодательству, ЦИК Украины должна установить и объявить результаты повторного голосования на выборах президента Украины не позднее чем на десятый день со дня такого голосования (то есть до 1 мая). Новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов (т.е. до 31 мая).