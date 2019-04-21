Новая чёрная суббота Франции и Notre Dame под запретом

Эдуард Лимонов, , 08:26 — REGNUM

Кристоф Кастанер, министр внутренних дел Франции, заявил, что 60 000 полицейских и жандармов будут мобилизованы по всей Франции в эту субботу.

В Париже, он сообщил, ожидаются от 10 000 до 15 000 жёлтых жилетов. (Странные заявления на фоне предыдущей тенденции полиции неуклонно снижать количество жилетов каждую субботу и заявлять о кризисе и спаде движения жёлтых жилетов).

Кристоф Кастанер призвал полицию к «реактивности, мобильности, к систематическому рассеиванию толп, к немедленному задержанию буйных индивидуумов.»

К запрещённым Елисейским Полям прибавились окрестности Notre Dame, они теперь тоже запрещены, как и большая часть острова Ситэ. А там расположены префектура полиции Парижа, Дворец Правосудия, тюрьма Консьержери, подземная тюрьма под ней, криминальная полиция. Короче, фактически весь остров, ну полострова занят полицейскими.

Сами жёлтые жилеты обещают чёрную субботу в Париже и именно на Елисейских Полях куда, напоминаю, (и на поперечные улицы) доступ манифестантам запрещён и заблокирован. Жилеты представляют этот день как новый ультиматум-2 правительству. После Тулузы Париж теперь указан как основное место сбора. «Все в Париж 20 апреля!» призывают различные группы жёлтых жилетов.

Лидеры радикальной «твёрдой части» жилетов Эрик Друэ и Максим Николль ожидаются сегодня в Париже.

Основные маршруты манифестантов:

Сбор у Базилики Сан-Дени (площадь Виктор Гюго) в 12.00, отбытие кортежа в 13.00, точка прибытия набережная Сен-Бернар угол моста Сюлли (после моста Аустерлица).

Рандеву в Берси в 10.30 отбытие, в 12.30 — точка прибытия площадь Республики.

Я назвал лишь самые основные маршруты, манифестаций, заявлено столько, что перечисление займёт несколько интернет-страниц. Так, некая Рашида Дати, якобы мэр 7-го аррондисмана аннонсирует маршрут от площади Батальона du Pacifique в 12 аррондисмане в направлении площади Республики. И добавляет, что rassemblements statique (митинги) состоятся на площади Республики с 14.00 до 22.00.

На самом деле, там большая путаница. Так поданы были четыре уведомления в префектуру на большие манифестации, две манифестации разрешены. Две манифестации от сектора де Берси (это на востоке Парижа, там министерство финансов), имевшие точками направления Le Halles и вторая — place d'Etoile, — запрещены.

Пожар Notre Dame «эклипсировал» (то-есть затмил) на несколько дней движение жёлтых жилетов, но они надеются сегодня вернуть Францию к осознанию продолжающейся социальной несправедливости.

Будем посмотреть, что будет.

Полиция панически декларирует что «разрушители» (les casseurs) будут на мероприятиях в Тулузе, Монтпелье, Бордо, Страсбурге и в особенности в Париже. Надеются, что уровень насилия будет ниже, чем 16 марта, так как якобы «чёрный блок» собирается приберечь свои силы к 1 мая.

Чёрным блоком пугают и сделали его козлом отпущения, между тем это объединённые анархисты и у них радикальная стратегия наступления на власть. Они не хулиганы, как их представляют макроновцы и российские СМИ. Моё личное мнение, что так называемые «провокаторы» часто движут историю, в то время как не радикалы её тормозят. Революции 1905 года в России не случилось бы, если бы не «провокатор» Гапон.

9-е января — кровавое воскресенье сдвинуло Россию. Разве не так?

Жду новостей с фронта парижских улиц.

Поскольку мой лучший корреспондент Тьерри М. не во Франции, собираю новости о самых зловредных происшествиях.

Ещё в 11.50 президент Макрон принял министра внутренних дел Кастанера в Елисейском дворце, чтобы сделать анализ ситуации.

Сюрреализм: туристы из автобуса снимают, как полицейские бьют дубинками манифестантов. «Снимайте, снимайте, смотрите, что такое свобода во Франции!» — кричат манифестанты.

На 14 часов уже 137 задержанных и 14 044 превентивно подвергнутых обыску в Париже.

Самое пекло в окрестностях вокруг площади Республики. Воздухом невозможно дышать, настолько он насыщен слезоточивым газом и гарью пожаров.

Большой пожар на бульваре Жюля Ферри.

Вот несколько характерных эпизодов.

Манифестанты, «все в чёрном», разбили витрину магазина Go Sport и проникли туда, затем выбросили одежду и спортивные аксессуары в толпу, которая приветствовала их.

Опять таки в окрестностях площади Республики. На пересечении рю Фобур дю Тампль и бульвара Жюля Ферри (11 аррондисман) манифестанты и силы правопорядка схлестнулись. На бросание камней и бутылок и подожжённые мусорные баки полиция отвечала слезоточивым газом и гранатами рассеивания. «Множество раненых» — свидетельствуют журналисты с места происшествия.

Мотоциклы также были подожжены в этом секторе города. Потребовалось вмешательство пожарных.

Вся площадь Республики в настоящее время (на 14.30) в облаке слезоточивого газа.

Над толпой противоречивые лозунги «Notre Dame — c'est pas nous!» — Нотр Дам — это не мы!

А рядом «Je suis Notre Dame!» — Я — Нотр Дам!

Полиция отныне говорит об «ультра-жёлтых», как раньше говорила об «ультра-левых» и «ультра-правых».

Манифестации были запрещены сегодня актами префектов в городах Нанте, Руане, Кайенне, других.

Такое впечатление, что ультиматум-2 удаётся жёлтым жилетам сегодня.

CRS (жандармы) зажали манифестантов на площади Республики. Избита жандармами Присцилла Людовски, чернокожая девушка, одна из лидеров движения жёлтых жилетов.

189 задержаний и 17 567 превентивных контролей заявила сама полиция.

Когда полиция выпускает манифестантов с площади Республики, они уходят с песней 'Suicidez-vous» (Кончайте с собой!) адресованной полиции.

На статуе в центре площади Репюблик написано «Революция».

Результаты чёрной субботы :

Счётчик жёлтых жилетов (Le nombre Jaune) — 101 125.

МВД Франции — 27 900, из них в Париже 9 000.

Российских либеральных журналистов следует выпороть за дезинформацию. За то, что играют на стороне Макрона.