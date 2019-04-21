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The Times: консерваторы намереваются объявить Терезе Мэй об отставке

Политика

Это сделает высокопоставленный консерватор Грэм Брэди на встрече с Мэй 23 апреля

The Times: консерваторы намереваются объявить Терезе Мэй об отставке
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Лондон, 21 апреля 2019, 08:18 — REGNUM  Грэм Брэди — глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании — собирается встретиться с премьер-министром страны Терезой Мэй 23 апреля и объявить ей об отставке, сообщает 21 апреля со ссылкой на свои источники The Times.

По данным издания, Мэй должна будет уйти до конца июля текущего года, в противном случае членами парламента Британии будет снова поставлен вопрос о вынесении вотума недоверия главе кабинета министров.

Также сообщается, что Брэди объявит Терезей Мэй, что за её отставку выступает 70% представителей Консервативной партии в парламенте, которые считают неудовлетворительной её работу по Brexit.

Отметим, Великобритания должна была выйти из состава Европейского Союза ещё 29 марта, однако этот срок был перенесен вначале на 12 апреля, а затем — на 31 октября.

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