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«Премьер» Косово Рамуш Харадинай попался на удочку Вована и Лексуса

Политика

«Премьер» Косово пожелал удачи «будущему премьеру Украины Вовану Лексусову»

«Премьер» Косово Рамуш Харадинай попался на удочку Вована и Лексуса
Харадинай Рамуш

Приштина, 21 апреля 2019, 08:10 — REGNUM  Российские телефонные хулиганы Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли Рамуша Харадиная, который называет себя «премьер-министром» Косово. Об этом сам Харадинай сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter.

В сообщении Харадиная, которая позднее было удалено, сказано, что «премьер» Косово желает своего другу Петру Порошенко и его будущему премьер-министру Вовавну Лексусову победы на выборах и того, чтобы они смогли привести свою страну к евроинтеграции. Также Харадинай написал что «народы Украины и Косова едины в стремлении к свободе и процветанию».

Подписчики Харадиная обратили внимание на имя и фамилию будущего «премьер-министра» Украины — Вован Лексусов. Оказалось, что подписчики, в отличие от самого Харадиная, прекрасно знают, кто такие Вован и Лексус.

Сам Вован позднее в комментариях к посту Харадиная косвенно подтвердил, что действительно, он со своим напарником разыграли Харадиная.

Через несколько часов Харадинай свое сообщение удалил.

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Хулиганство в России и борьба с ним
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