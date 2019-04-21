Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ покинул Вьетнам

Ханой, , 08:02 — REGNUM Вьетнамский порт «Камрань» покинул отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), завершив программу неофициального визита. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба ТОФ.

В состав отряда входят большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц» а также средний морской танкер «Иркут».

В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования 4 военно-морского района ВМС Вьетнама и командованием вьетнамского военного флота, возложили венок к мемориалу «Камрань» и осмотрели достопримечательности города.

Напомним, что отряд боевых кораблей ТОФ вышел в поход из порта города Владивостока 1 апреля текущего года. Цель похода — развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и демонстрация Андреевского флага.

Ранее ИА REGNUM сообщало о визите отряда кораблей ТОФ на Филиппины.

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