Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»

Киев, , 07:59 — REGNUM Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн). Об этом сегодня, 21 апреля, пишет «Украинская правда».

Это уже третье решение суда в пользу олигарха Коломойского по делу о национализации «Приватбанка». Оно было принято 20 апреля, но в силу пока не вступило.

речь идёт о событиях 2015 года. Тогда Коломойский, который ещё владел «Приватбанком», заключил с Национальным банком Украины договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования «Приватбанка». Эти кредиты банк получал в прошлые годы. Таким образом Коломойский взял на себя обязательства погашению задолженности «Приватбанка» перед регулятором. Сумма долга на сегодняшний день достигла порядка 9,2 млрд гривен.

Но Коломойский не стал выполнять взятые на себя обязательства. Позднее он обратился в суд с требованием расторгнуть договоры поручительства.