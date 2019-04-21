Кто считает голоса: У Зеленского в комиссиях 48%, у Порошенко — 37%

Киев, , 07:58 — REGNUM 48% членов участковых избирательных комиссий представляют кандидата в президенты Владимира Зеленского, 37% — Петра Порошенко, еще 15% сформированы окружными избирательными комиссиями (ОИК).

Об этом говорится в отчете гражданской сети «Опора», передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечает организация, в целом оба кандидата в президенты получили «пропорциональное и сбалансированное» представительство в составе ОИК, в том числе на уровне распределения руководящих должностей. Подчеркивается, что процесс и результаты формирования состава окружных избирательных комиссий для проведения повторного голосования были значительно качественнее, по сравнению с предыдущим этапом образования ОИК.

Что же касается участковых избирательных комиссий, эксперты подчеркивают, что ситуация относительно неполного использования кандидатами своего права формировать УИК в очередной раз подтверждает необходимость усовершенствования системы администрирования избирательного процесса. В частности, речь должна идти и об усилении финансовых стимулов со стороны государства для граждан, организующих выборы.

ИА REGNUM напоминает, что 15 апреля в команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что в некоторых регионах страны возможен срыв голосования во втором туре выборов. Согласно заявлению штаба, недостаток людей возникла от того, что кандидат в президенты Порошенко подал недостаточное число для формирования комиссий.

На следующий день в ЦИК подчеркнули, что «почти все» избирательные комиссии полностью сформированы, однако отметили, что сделать это непросто.

«Всем известно, что отсутствие представлений от кандидатов значительного количества кандидатур в состав участковых избирательных комиссий и необходимость их доформирования по представлениям председателей ОИК стало настоящим испытанием для многих окружных избирательных комиссий… Позади полтора дня очень напряженной работы и, как результат, — почти все соответствующие окружные комиссии справились с этой задачей», — отметила глава ЦИК Татьяна Слипачук.