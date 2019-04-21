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Бывшего премьер-министра Алжира вызвали в суд по делу о растрате

Политика

Также расследуется неправомерное получение льгот

Алжир, 21 апреля 2019, 07:59 — REGNUM  Суд Алжира вызвал бывшего премьер-министр государства Ахдема Уяхью в связи с проводимым расследованием дела о растрате государственных средств, сообщает 21 апреля информационный портал Tout sur l'Algerie.

Также в сообщении говорится, что рамках расследования о растрате госсредств расследуется неправомерное получение льгот.

Отметим, о необходимости судебного преследования в отношении замешанных в коррупционной деятельности лиц заявил 16 апреля начальник штаба Национальной народной армии Алжира Ахмед Гаид Салах.

Напомним, расследования о коррупции проходят на фоне массовых акций протеста против коррупции в Алжире, начавшихся 22 февраля. Ранее, 2 апреля, протестующие добились ухода со своего поста президента страны Абдельазиза Бутефлики.

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Коррупция и борьба с ней
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