Эксперты ожидают снижение явки на Украине во втором туре выборов президента

Киев, , 07:45 — REGNUM Эксперты ожидают, что во втором туре президентских выборов, который состоится на Украине сегодня, 21 апреля, явка избирателей будет немного меньше, чем в первом туре.

В частности, предполагается, что явка будет меньше на 5% и составит примерно 57%.

«Я думаю, что во втором туре президентских выборов явка будет меньшей, потому что для многих выборы фактически уже прошли. Такой большой отрыв в процентном соотношении в первом туре для определенной категории населения, которая до этого не принимала участия в избрании президента, создает видимость того, что уже всё решено, и они могут просто не явиться на эти выборы. Также может появиться категория граждан, которые вообще не видят ни в одном из кандидатов «своего» и, в связи с отсутствием отметки «против всех», они тоже могут просто проигнорировать выборы», — заявил эксперт, представитель Комитета избирателей Украины Станислав Жолудев.

Директор Фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина объясняет, что причиной снижения явки на выборах может быть тот факт, что для многих украинцев и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский являются неприемлемыми кандидатами. Также социолог предположила, что молодежь, проживающая не по месту регистрации, может полениться повторно менять место голосования.

ИА REGNUM напоминает, что итоговая явка по Украине, согласно подсчетам ЦИК, составила 62,79%. Первое место по явке в первом туре президентских выборов 31 марта заняла Львовская область (68,91%), последнее — Закарпатская область (47%)