Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега

Киев, , 07:43 — REGNUM В сети интернет обсуждают странное поведение вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко во время дебатов кандидатов в президенты Украины — действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в ходе дебатов на «Олимпийской» Зеленский заявил, что он готов встать на колени перед всеми теми, кто пострадал за прошедшие пять лет президентства Порошенко. От слов Зеленский быстро перешел к делу, и Порошенко пришлось последовать за ним. Однако действующий президент, в отличии от Зеленского встал на одно колено да ещё и спиной к собравшимся на дебаты, чтобы поцеловать флаг Украины, который держали у него за спиной группы поддержки.

Как оказалось со стороны действующего президента, на колени встал не один только Порошенко. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко буквально бросилась на колени с разбега, подбежав к краю сцены. Затем она чуть ли не распласталась на краю сцены и чтобы подняться ей понадобилась помощь другой женщины.

Пользователи сети обратили внимание на этот эпизод и недоумевают, для чего Геращенко это сделала. Многие считают её поступок лицемерным.