Эксперт: Суд в принципе не мог снять Зеленского с выборов

Киев, , 07:11 — REGNUM Эксперты на Украине обсуждают судебное заседание Шестого апелляционного административного суда Киева, который в ночь с 20 на 21 апреля рассматривал иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.

В частности, экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера утверждает, что даже при самом плохом для Зеленского развитии событий его бы не сняли с выборов, а лишь объявили предупреждение.

«Необходимо отметить, что часть первая ст.56 Закона Украины «О выборах президента Украины» содержит только 5 оснований для отмены регистрации кандидата на пост президента. Этот перечень является исключительным. Даже если допустить, что действительно имел место подкуп избирателей, то избирательный закон за подобное предусматривает только объявления предупреждения Центральной избирательной комиссией кандидату на пост президента Украины. И все», — комментирует судебные разбирательства Магера.

Также специалист констатировал, что судебное заседание в «день тишины» было выгодно одной из команд кандидатов «с целью появления дополнительного информационного повода», подчеркнув, что цель эта — «совсем неблагородная»

ИА REGNUM напоминает, что суд в итоге отклонил требование отменить регистрацию Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины. Коллегия судей не установила нарушений кандидатом. Решение было принято 21 апреля около 2:00 ночи по местному времени. Иск «о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК №153 от 30 января 2019 о регистрации кандидата Владимира Зеленского» был подан наблюдателемза выборами президента Украины в округе №221 (Киев) от ОО «Украинская ассоциация акционеров» Андреем Хилько, близким к лагерю действующего президента.

Сегодня, 21 апреля, на Украине состоится второй тур президентских выборов.