Наблюдатели на выборах главы Украины: наибольшие делегации — у США и ОБСЕ

Киев, , 06:57 — REGNUM За вторым туром выборов президента Украины, который состоится сегодня, 21 апреля, будут следить более 2,7 тыс. наблюдателей от иностранных государств и международных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что наиболее массовое представительство — у Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ — 997 наблюдателей; по странам больше всего наблюдателей на Украину делегировали США — 65 человек.

В полиции заявили, что сделают «всё возможное», чтобы международные наблюдатели и иностранные журналисты могли спокойно передвигаться по Украине и имели доступ к избирательным участкам 21 апреля.

Накануне помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что после первого тура выборов на Украине 31 марта лишь четверть международных наблюдателей покинули страну.

Напомним, что наблюдателей из России на украинских президентских выборах нет. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин — «в нынешних условиях это небезопасно».

«Было бы наивно полагать, что ко второму туру выборов этот подход претерпит изменения. А направлять людей в страну, власти которой прямо заявляют, что не желают их видеть на своей территории, — по крайней мере безответственно. И потом, в нынешних условиях это небезопасно», — отметил российский дипломат.