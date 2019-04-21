Воскресенье, 21 Апреля 2019 года
07:00:31 МСК

Эксперты заявили о низкой интенсивности предвыборной кампании на Украине

Политика

Вместо поездок в регионы и общения с народом кандидаты ушли в соцсети

Эксперты заявили о низкой интенсивности предвыборной кампании на Украине
ЗеПрезидент. youtube.com
Дебаты Зеленский против Порошенко

Киев, 21 апреля 2019, 06:44 — REGNUM  Системных нарушений избирательного законодательства в период с первого по второй тур выборов президента Украины нет.

Об этом говорится в отчете наблюдателей «Опоры» — одной из ключевых организаций, наблюдающих за выборами на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперты «Опоры» отмечают, что на количество нарушений избирательного законодательства повлияла низкая интенсивность предвыборной кампании в регионах Украины и на уровне территориальных громад.

В документе подчеркивается, что на региональном уровне кандидаты в президенты не проводили активной избирательной кампании, а их местные структуры ограничивались выполнением организационных задач и распространением материалов предвыборной агитации. Также Владимир Зеленский и Петр Порошенко в период с 1 по 20 апреля не совершали поездок в другие области Украины, ограничиваясь коммуникацией с избирателями с помощью медиа и социальных сетей.

В то же время, заявляют в организации, злоупотребление административными ресурсами во время выборов, по оценкам экспертов, не стали весомым фактором предвыборной агитации, но ряду должностных лиц и органам власти не удалось обеспечить политическую нейтральность.

Также в отчете отмечено, что особенностью периода между первым и вторым турами голосования стало проведение негативных агитационных кампаний против кандидатов на должность Президента. Как отмечали наблюдатели организации, массовая контрагитация нередко была анонимной, а источники финансирования такой активности не были прозрачными.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 21 апреля, на Украине состоится второй тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют актер Владимир Зеленский и нынешний президент Украины Петр Порошенко.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить