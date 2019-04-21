Названы регионы Украины с наибольшим количеством нарушений на выборах

Киев, , 06:35 — REGNUM На итогам первого тура президентских выборов больше всего таких сообщений о нарушениях было в подконтрольной Киеву части бывшей Донецкой области, а также в Киевской, Тернопольской, Днепропетровской и Винницкой областях Украины.

Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

Всего, по словам силовика, Национальная полиция после первого тура выборов президента Украины, открыла 76 уголовных производств по сообщениям о нарушениях избирательного процесса.

«С 1 апреля на этот день поступило уже 1246 сообщений, составлен 61 протокол, открыто 76 дел», — уточнил Стойко.

По словам представителя МВД, основные нарушения достаточно «традиционные» — это незаконная агитация, подкуп избирателей, фальсификация избирательных документов, нарушение избирательных прав.

ИА REGNUM напоминает, сегодня, 21 апреля, на Украине состоится второй тур президентских выборов.

К обеспечению правопорядка во время второго тура выборов планируется привлечь почти 72,4 тысячи полицейских, что почти вдвое меньше, чем в первом туре. Предполагается, что на охране окружных и участковых избирательных комиссий будут задействованы чуть более 50 тысяч полицейских, остальных привлекут к обеспечению правопорядка на улицах.