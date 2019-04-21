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Аэропорт в Триполи закрыт из-за возможных атак

Политика

Воздушное пространство закрыто из соображений безопасности

Триполи, 21 апреля 2019, 04:23 — REGNUM  Угроза воздушного удара со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара привела к закрытию воздушной гавани в Триполи. Сообщение об этом опубликовано 21 апреля на странице аэропорта «Митига» в Facebook.

Отмечается, что решение о закрытии аэропорта принято ливийским управлением гражданской авиации. Воздушное пространство закрыто из соображений безопасности.

Ранее официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил об ожесточённых боях на подступах к Триполи, передавал телеканал Sky News Arabia.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Хафтар начал наступление на Триполи, чтобы освободить ливийскую столицу «от террористов». В Триполи заседает сформированное и поддерживаемое Европейским союзом правительство национального согласия во главе с Файезом аль-Сарраджем.

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Гражданская война в Ливии
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