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«Боржоми» не поможет: Пушков оценил отказ суда снимать Зеленского с выборов

Политика

Второй тур выборов на Украине всё же состоится

«Боржоми» не поможет: Пушков оценил отказ суда снимать Зеленского с выборов
Цитата из к/ф Слуга народа. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина
Владимир Зеленский в роли президента Василий Голобородько

Москва, 21 апреля 2019, 03:02 — REGNUM  Предсказуемым решением назвал отказ киевского суда снять Владимира Зеленского с выборов российский сенатор Алексей Пушков. За день до голосования кандидатов не снимают, написал Пушков 21 апреля в своем микроблоге в Twitter.

Суд не стал ставить Украину на грань политического коллапса и принял предсказуемое решение «в ответ на истерику в стане Порошенко», отметил сенатор. Он указал на бессмысленность иска против Зеленского, который в первом туре президентских выборов опередил действующего главу государства Петра Порошенко с большим отрывом.

«Поздно пить «Боржоми», когда почки отвалились. Поздно идти в суд, когда разрыв в 50%», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля шестой апелляционный административный суд Киева рассмотрел иск об аннулировании регистрации кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Истец Андрей Хилько указывал на якобы подкуп кандидатом избирателей, однако суд иск отклонил, так как не нашел в действиях Зеленского нарушений законодательства.

21 апреля на Украине пройдет второй тур президентских выборов, в котором участвуют Зеленский и Порошенко.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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