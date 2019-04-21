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Штаб Зеленского ответил на решение суда словами Порошенко

Политика

Публикацию Зеленского в Facebook суд обсуждал пять часов

Киев, 21 апреля 2019, 02:06 — REGNUM  Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского положительно воспринял решение киевского суда, отклонившего иск о снятии политика с выборов. Комментарий опубликован 21 апреля в Telegram-канале команды Зеленского.

В штабе отметили, что публикацию Зеленского в Facebook суд обсуждал пять часов.

«Это было «окончательное прощай», — говорится в сообщении.

Напомним, выражение «окончательное прощай» часто звучало в выступлениях соперника Зеленского, действующего президента Украины Петра Порошенко. Политик использовал эти слова, говоря о разрыве отношений между Киевом и Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, иск о снятии Зеленского с выборов подал наблюдатель Андрей Хилько, указав на якобы подкуп избирателей путем рекламирования бесплатных билетов на дебаты с Порошенко. Однако суд нарушений выборного законодательства в действиях Зеленского не нашел.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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