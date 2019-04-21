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Зеленского попытались снять с выборов за пост в Facebook

Политика

С иском в суд обратился наблюдатель Андрей Хилько

Киев, 21 апреля 2019, 01:29 — REGNUM  Публикация кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в социальной сети Facebook стала поводом для судебного иска о снятии его с выборов. Это следует из искового заявления, поданного наблюдателем Андреем Хилько, сообщает украинское издание «Страна».

В заявлении Хилько указал, что в полночь 17 апреля Зеленский опубликовал на своей странице объявление о бесплатных билетах в фан-зону на дебаты между ним и его соперником, действующим президентом Петром Порошенко, в спорткомплексе «Олимпийский».

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По мнению истца, публикация противоречит закону о выборах президента Украины, а именно статье 64, в которой говорится об ограничениях относительно ведения предвыборной агитации. Хилько добавил также, что принадлежность страницы в соцсети Зеленскому подтверждена.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля шестой апелляционный административный суд Киева начал рассматривать иск в отношении Зеленского об аннулировании регистрации кандидата в президенты Украины.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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