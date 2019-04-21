Госсекретарь США дал Порошенко и Зеленскому напутствие перед выборами

Киев, , 01:11 — REGNUM Телефонный разговор с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко провел в преддверии выборов госсекретарь США Майкл Помпео. Об этом написал спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер в своем микроблоге в Twitter.

Волкер отметил, что своим звонком глава Госдепа подчеркнул поддержку американской стороной «суверенитета и территориальной целостности Украины». Помпео подтвердил приверженность Вашингтона работе с тем из претендентов, кого выберет украинский народ.

Совместная работа Вашингтона и Киева нацелена на успешное достижение «безопасности, процветания, демократии и свободы Украины», указал Волкер.

Как сообщало ИА REGNUM, Порошенко в телефонной беседе с Помпео пожаловался тому на своего соперника Зеленского, который применил слово «повстанцы» в отношении военнослужащих Донецкой и Луганской Народных Республик. Порошенко указал, что речь идет о «российских оккупационных войсках».

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля.

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