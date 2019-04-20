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ЦИК Украины объявил о поступлении бюллетеней на избирательные участки

Политика

Второй тур президентских выборов в стране состоится 21 апреля

ЦИК Украины объявил о поступлении бюллетеней на избирательные участки
Иллюстрация: Gov.ua
Выборы на Украине

Киев, 20 апреля 2019, 23:45 — REGNUM  Избирательные бюллетени для голосования во втором туре президентских выборов на Украине получили все участковые избирательные комиссии. Об этом написала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук на странице в соцсети Facebook.

«Всего были переданы бюллетени для голосования в почти 30 тыс. участков, — отметила она. — Таким образом, эту важную фазу можно считать завершенной. Следующий этап — день повторного голосования».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта 2019 г. на Украине прошел первый тур президентских выборов. По итогам голосования во второй тур вышли политик Владимир Зеленский и действующий президент страны Пётр Порошенко.

Второй тур президентских выборов в стране состоится 21 апреля.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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