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Помпео провел телефонные переговоры с Порошенко и Зеленским — Волкер

Политика

Государственный секретарь США Майк Помпео во время разговора с претендентами на высший руководящий пост Украины выразил поддержку со стороны Вашингтона

Помпео провел телефонные переговоры с Порошенко и Зеленским — Волкер
Иллюстрация: U.S. Department of State
Майк Помпео

Вашингтон, 20 апреля 2019, 22:39 — REGNUM  Телефонные переговоры с кандидатами на пост президента Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко провел государственный секретарь США Майк Помпео в ночь на 20 апреля. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, Помпео во время разговора с претендентами на высший руководящий пост страны выразил поддержку со стороны Вашингтона «суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Помпео … подтвердил нашу приверженность работе с тем, кого выберет украинский народ», — написал Волкер.

Напомним, 19 апреля специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер на своей странице в сети микроблогов Twitter сообщил, что США пришли на Украину надолго и никуда уходить не собираются.

Читайте также: США пришли на Украину надолго — спецпредставитель Волкер

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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